Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm izle! Elif ve Dila arasındaki buzlar eriyor! ATV dizi izle ekranı ile Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle

Giriş Tarihi: 20.03.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 23:11

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı dizinin 20 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 26. Bölümünde, Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır. Ümran'ın Elif'e karşı davranışları değişir ve onu kızı gibi görmeye başlar. Dila ile Elif arasındaki buzlar erimeye başlar. Tam geçmişe bir sünger çekilmişken Elif aileyi darmadağın edecek sırrı öğrenir. Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm izle!