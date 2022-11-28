Bir Küçük Gün Işığı izle! Atv canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı 13. Yeni ve son bölüm izle (28 Kasım 2022)

Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay gibi birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Bir Küçük Gün Işığı her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olarak televizyon ekranlarındaki yerini alacak. Bir Küçük Gün Işığı Yeni bölümde Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar. Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… İşte Atv canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı yeni ve son bölüm izle ekranı…