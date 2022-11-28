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Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı izle! Atv canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı 13. Yeni ve son bölüm izle (28 Kasım 2022)
Giriş Tarihi: 28.11.2022 17:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 17:49

Bir Küçük Gün Işığı izle! Atv canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı 13. Yeni ve son bölüm izle (28 Kasım 2022)

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Küçük Gün Işığı 13. Yeni bölüm izle ekranıyla sevenlerinin akşam saatleriyle gündemine geliyor. Yapımda bu hafta; Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur. Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir. İzleyenlerini ekran başına kilitleyecek olan yapımı internet aracılığı ile izlemek isteyenler "Bir Küçük Gün Işığı izle" ekranı aracılığı ile yapımı takip edebilecek. İşte 28 Kasım 2022 Atv canlı yayın ile Bir Küçük Gün Işığı izle ekranı ve tüm detaylar.

Bir Küçük Gün Işığı izle! Atv canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı 13. Yeni ve son bölüm izle 28 Kasım 2022

Başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay gibi birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Bir Küçük Gün Işığı her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olarak televizyon ekranlarındaki yerini alacak. Bir Küçük Gün Işığı Yeni bölümde Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar. Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… İşte Atv canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı yeni ve son bölüm izle ekranı…

Bir Küçük Gün Işığı izle! Atv canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı 13. Yeni ve son bölüm izle 28 Kasım 2022

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Bir Küçük Gün Işığı izle! Atv canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı 13. Yeni ve son bölüm izle 28 Kasım 2022

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur. Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir. Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar.

Bir Küçük Gün Işığı izle! Atv canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı 13. Yeni ve son bölüm izle 28 Kasım 2022

Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir. Elif'in, Dila'nın açtığı davayı kazanma ihtimali düşüktür. Güneş'ten ayrılmayı hayal bile edemiyordur. Fırat ise davanın iptali için kesin bir yol bulmuştur. Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir. Ancak Fırat'ın hiç hesaba katmadığı bir sürpriz onları bekliyordur.

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