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Haberler Yaşam Bir Sevdadır dizisi 12. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölümüyle canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 24.04.2024 20:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 20:23

Bir Sevdadır dizisi 12. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölümüyle canlı yayın ekranı

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan dizi Bir Sevdadır 12. bölüm ile ekranlarda. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrollerinde yer aldığı dizi her hafta çarşamba günleri ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde Yasin; Yeşil ve çocukları hakkındaki gerçekleri öğrenir ancak annesi Gülender ve babası İshak Ali'nin, çocuklara olan bağlarını gördüğünde ikileme düşer. Yasin ne yapacaktır, Ünal ile karşılaşan Yeşil'in hamlesi ne olacaktır? Tüm bunların cevabı için Bir Sevdadır 12.bölüm canlı izle ekranı

Bir Sevdadır dizisi 12. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölümüyle canlı yayın ekranı

Bir Sevdadır 12. bölüm izle TRT 1 dizi ekranlarında takip ediliyor. Yeşil ve Yasin'in hikayesine odaklanan yapım gündemdeki yerini aldı. Dizi takipçileri ekran başında.İşte Bir Sevdadır 8. bölüm TRT ile canlı izle

Bir Sevdadır dizisi 12. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölümüyle canlı yayın ekranı

BİR SEVDADIR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Bir Sevdadır dizisi 24 Nisan Çarşamba günü 12. bölümüyle yayında. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Bir Sevdadır dizisi 12. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölümüyle canlı yayın ekranı

BİR SEVDADIR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasin; Yeşil ve çocukları hakkındaki gerçekleri öğrenir ancak annesi Gülender ve babası İshak Ali'nin, çocuklara olan bağlarını gördüğünde ikileme düşer. Rukiye, Yasin'e gerçekleri açıklaması için baskı kurar fakat gerçeklerin ailesini bir kez daha üzeceğini bilen Yasin zor bir karar verme aşamasındadır.

Bir Sevdadır dizisi 12. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölümüyle canlı yayın ekranı

Yeşil, gerçekler herkes tarafından öğrenilmeden Bıçakçı Konağını terk etmeye karar verir. Çocuklarını alan Yeşil, gece vakti kimseye haber vermeden konağı terk eder. Tekrar bir araya gelen Yeşil, Cemile ve Ayça, birlikte yeniden bir hayata başlamanın planlarını yapar.

Bir Sevdadır dizisi 12. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölümüyle canlı yayın ekranı

Gülender ve İshak Ali; Yeşil ve çocukların konaktan ayrıldığını duyduğunda yıkılır. Gülender, kendi içinde büyük bir çatışma yaşayan Yasin'den torunlarını geri getirmesini ister. Yasin, tüm bu duygu karmaşasının ortasında kardeşi Ersin'in bıraktığı notları bulur.

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