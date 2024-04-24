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Bir Sevdadır dizisi 12. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölümüyle canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 24.04.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
20:23
Bir Sevdadır dizisi 12. bölüm canlı izle: TRT 1 Bir Sevdadır yeni bölümüyle canlı yayın ekranı
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan dizi Bir Sevdadır 12. bölüm ile ekranlarda. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrollerinde yer aldığı dizi her hafta çarşamba günleri ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde Yasin; Yeşil ve çocukları hakkındaki gerçekleri öğrenir ancak annesi Gülender ve babası İshak Ali'nin, çocuklara olan bağlarını gördüğünde ikileme düşer. Yasin ne yapacaktır, Ünal ile karşılaşan Yeşil'in hamlesi ne olacaktır? Tüm bunların cevabı için Bir Sevdadır 12.bölüm canlı izle ekranı