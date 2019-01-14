Bir tahta parçasıyla işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Çinli mühendisin eline aldığı tahta parçasıyla başladığı sıra dışı çalışması büyük ses getirdi, milyonlar bu görüntüleri izliyor. Her şey bir tahta parçasıyla başlıyor. Şimdi de bir adet dinamo buluyoruz! Tahtayı bu şekilde ispirto kalemle nokta nokta işaretliyoruz. Sonrasında matkapla bu noktaları tek tek delmeye başlıyoruz. Tahta parçası bu hale geldikten sonra sıradaki aşamaya geçelim. Şimdi de plastik kelepçeyi bu noktalardan bir bir geçiriyoruz. Tahtanın bu kısmına tutkal yapıştıralım bu kez de...