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  • Bir tahta parçasıyla işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Bir işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Çinli mühendisin eline aldığı başladığı sıra dışı çalışması büyük ses getirdi, milyonlar bu görüntüleri izliyor. Her şey bir tahta parçasıyla başlıyor.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 22:11 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 22:14
Bir tahta parçasıyla işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!
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Bir tahta parçasıyla işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Şimdi de bir adet dinamo buluyoruz!

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Bir tahta parçasıyla işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Tahtayı bu şekilde ispirto kalemle nokta nokta işaretliyoruz.

Bir tahta parçasıyla işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Sonrasında matkapla bu noktaları tek tek delmeye başlıyoruz.

Bir tahta parçasıyla işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Tahta parçası bu hale geldikten sonra sıradaki aşamaya geçelim.

Bir tahta parçasıyla işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Şimdi de plastik kelepçeyi bu noktalardan bir bir geçiriyoruz.

Bir tahta parçasıyla işe başladı... Milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Tahtanın bu kısmına tutkal yapıştıralım bu kez de...

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