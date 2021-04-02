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Haberler Yaşam Bir Tofaş klasiği adeta küllerinden doğdu! Ustanın arabaya yaptıkları şoke etti!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 14:44

Bir klasiği adeta küllerinden doğdu! Ustanın arabaya yaptıkları şoke etti!

Halk arasında kuş serisi olarak bilinen, , ve artık üretilmemesine karşın, oldukça ilgi gören araçlar. Bu araçlardan temiz olanını bulmak çok zor. Bazı kişiler ise kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Bir usta hurda durumdaki Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele çevirdi.

Bir Tofaş klasiği adeta küllerinden doğdu! Ustanın arabaya yaptıkları şoke etti!

Hurda 'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

Bir Tofaş klasiği adeta küllerinden doğdu! Ustanın arabaya yaptıkları şoke etti!

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

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Bir Tofaş klasiği adeta küllerinden doğdu! Ustanın arabaya yaptıkları şoke etti!

'ın kare kare değişimi...

Bir Tofaş klasiği adeta küllerinden doğdu! Ustanın arabaya yaptıkları şoke etti!
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Bir Tofaş klasiği adeta küllerinden doğdu! Ustanın arabaya yaptıkları şoke etti!
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