Bir zamanlar böyleydi... İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri!
Bir zamanlar böyleydi... İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri!
Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.
Giriş Tarihi: 27.11.2019
10:38
Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
10:46
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