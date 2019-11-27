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Bir zamanlar böyleydi... İşte 'deki şehirlerin eski isimleri!

Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:46
Bir zamanlar böyleydi... İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri!

Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

Bir zamanlar böyleydi... İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri!
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Bir zamanlar böyleydi... İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri!
Bir zamanlar böyleydi... İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri!
Bir zamanlar böyleydi... İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri!
Bir zamanlar böyleydi... İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri!
Bir zamanlar böyleydi... İşte Türkiye'deki şehirlerin eski isimleri!
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