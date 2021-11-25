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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova izle! Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova BZC 114. Yeni bölüm izle
Giriş Tarihi: 25.11.2021 19:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 19:24

Bir Zamanlar Çukurova izle! Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova BZC 114. Yeni bölüm izle

Atv canlı yayın ile ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Yapımda geçtiğimiz hafta Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Dizinin bu akşamki bölümünde yaşanacak gelişmeler bu kapsamda merak konusu haline geldi. Bir Zamanlar Çukurova 114. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları bu kapsamda hız kazandı. İşte Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 114. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...,

Bir Zamanlar Çukurova izle! Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova BZC 114. Yeni bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle ekranı milyonlarca izleyeninin gündemine geliyor. Atv'nin uzun soluklu dizileri arasında yer alan ve her bölümde izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta yine beklenmedik gelişmeler izleyenleriyle buluşacak. Bu noktada Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 113. yeni bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova Atv canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar…

Bir Zamanlar Çukurova izle! Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova BZC 114. Yeni bölüm izle

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Bir Zamanlar Çukurova izle! Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova BZC 114. Yeni bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan, Züleyha'yı şaşırtıyor

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

Bir Zamanlar Çukurova izle! Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova BZC 114. Yeni bölüm izle

Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

Betül ve Abdülkadir taktik değiştiriyor

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

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