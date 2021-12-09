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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı canlandıran Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 13:53

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı canlandıran Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken Züleyha karakteri dikkat çekiyor. Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre kurşun alarak yere yığılan Züleyha'nın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Hal böyle olunca; dizinin hayranları Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'yı canlandıran Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? İşte son bilgiler…

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı canlandıran Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

Ekranların en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Züleyha karakteri damga vurmaya devam ediyor. ATV'de bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha'nın diziden çıkıp çıkmayacağı merak edildi. Çünkü yayınlanan fragmanda Züleyha'nın kurşunların hedefi olduğu görülüyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'yı canlandıran Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı canlandıran Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ, ÇIKTI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha'nın vurulması dikkat çekti. Dizinin hayranları Züleyha'nın ölüp ölmediğini merak ediyor. Detaylar yeni bölüm yayınlanınca belli olacak. Konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Züleyha (Hilal Altınbilek) diziden ayrılacak mı henüz bilinmiyor.

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Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı canlandıran Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir .Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler. Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar.Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

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