Bircan Bali’den Münevver Karabulut’un babasına şok sözler! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın demişti

Tarihler 3 Mart 2009'u gösterdiğinde İstanbul'da kan donduran bir vahşet gerçekleşti. Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından hunharca katledildi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un SABAH'a yaptığı açıklamalar ise büyük ses getirdi. Karabulut, Garipoğlu'nun öldüğüne inanmadığını belirtti ve mezarının açılmasını istedi. Aile avukatı Rezan Epözdemir de "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" dedi. Ünlü sunucu Bircan Bali ise Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'a tepki gösterdi…