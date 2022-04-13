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Haberler Yaşam Bircan Bali’den Münevver Karabulut’un babasına şok sözler! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın demişti
Giriş Tarihi: 13.04.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 16:20

Bircan Bali’den Münevver Karabulut’un babasına şok sözler! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın demişti

Tarihler 3 Mart 2009'u gösterdiğinde İstanbul'da kan donduran bir vahşet gerçekleşti. Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından hunharca katledildi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un SABAH'a yaptığı açıklamalar ise büyük ses getirdi. Karabulut, Garipoğlu'nun öldüğüne inanmadığını belirtti ve mezarının açılmasını istedi. Aile avukatı Rezan Epözdemir de "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" dedi. Ünlü sunucu Bircan Bali ise Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'a tepki gösterdi…

Bircan Bali’den Münevver Karabulut’un babasına şok sözler! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın demişti

Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, geçtiğimiz günlerde SABAH'a röportaj verdi. "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın" dedi.

Bircan Bali’den Münevver Karabulut’un babasına şok sözler! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın demişti

BİRCAN BALİ: BABASI KAPI KAPI DOLAŞIP...

Sunucu Bircan Bali ise acılı babaya tepki gösterdi. Bali şunları söyledi:

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Bircan Bali’den Münevver Karabulut’un babasına şok sözler! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın demişti

"Sana çok acı bir şey anlatayım mı? Cem Garipoğlu'nun babasını ailece çok severim çok iyi aileler. O dönem bunu kimse bilmiyor Münevver Karabulut'un babası kapı kapı dolaşıp elinde kitapla ben bunu film yapacağım dedi.

Bircan Bali’den Münevver Karabulut’un babasına şok sözler! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın demişti

Ailenin kapısına dayanıp kan parası istedi. Bu kızcağız zengin biri tarafından öldürüldü diye neredeyse adam bunu istismar edecek hale geldi.

Bircan Bali’den Münevver Karabulut’un babasına şok sözler! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın demişti

Yıllar sonra kalkıp bunu söylemesini iyi niyetli bulmuyorum. Bu işin içinde maddiyat da yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum."

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