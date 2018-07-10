Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Hakan Sel (41) ile oğlu Oğuz Arda'nın (9) cenazesi Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Küçük Oğuz Arda'nın tabutunun üzerine bir gün futbolcusu olma hayalini kurduğu Barcelona'nın forması ve oyuncağı konuldu. Baba Hakan Sel'in tabutu ise Galatasaray bayrağıyla örtüldü. Uzunköprü'de yakınlarını ziyaret ettikten sonra bindikleri ve sosyal medyada birlikte son fotoğraflarını paylaştıkları trende son nefeslerini veren baba oğlun cenazeleri Muradiye Camisine getirildi. Arda'nın annesi Mısra da tören boyunca oğlunun tabutuna 'Canım annem' diyerek sarıldı ve gözyaşı döktü. Taziyeleri kabul eden Hakan Sel'in babası, Oğuz Arda Sel'in dedesi Necmettin Sel, çok üzüldüğünü belirterek, 'Şimdi ben ne yapayım? Bu ateş sönmez, ben ne yapayım.' dedi. Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Çorlu'daki tren kazasında anneannesi Ayşe Başaran ile birlikte yaşamını yitiren Mavinur Tiflizden (7), memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde, Mavinur'un tabutunun üzerine, kazadan 2 gün önce bir düğünde giydiği gelinlik benzeri elbise örtüldü.