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Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı

AJANSLAR Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 10.07.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 19:31
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Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı
Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı

'daki nda hayatını kaybeden Hakan Sel (41) ile oğlu 'nın (9) cenazesi Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi.

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Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı
Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı

Küçük 'nın tabutunun üzerine bir gün futbolcusu olma hayalini kurduğu Barcelona'nın forması ve oyuncağı konuldu. Baba Hakan Sel'in tabutu ise Galatasaray bayrağıyla örtüldü.

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Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı
Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı

Uzunköprü'de yakınlarını ziyaret ettikten sonra bindikleri ve sosyal medyada birlikte son fotoğraflarını paylaştıkları trende son nefeslerini veren baba oğlun cenazeleri Muradiye Camisine getirildi.

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Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı
Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı

Arda'nın annesi Mısra da tören boyunca oğlunun tabutuna "Canım annem" diyerek sarıldı ve gözyaşı döktü.

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Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı
Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı

Taziyeleri kabul eden Hakan Sel'in babası, Sel'in dedesi Necmettin Sel, çok üzüldüğünü belirterek, "Şimdi ben ne yapayım? Bu ateş sönmez, ben ne yapayım." dedi.

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Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı
Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı
Birine forma, diğerine gelinlik örttük! Geride acı kaldı

'daki nda anneannesi Ayşe Başaran ile birlikte yaşamını yitiren (7), memleketi 'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde, Mavinur'un tabutunun üzerine, kazadan 2 gün önce bir düğünde giydiği gelinlik benzeri elbise örtüldü.

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