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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:12
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
16:26
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay meydana geldi. Rıza Beler (61), Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı (40) taşla öldürüp parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koydu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Rıza Beler'in savcılıktaki ifadesi ise kan dondurdu.