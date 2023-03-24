Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:26

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay meydana geldi. Rıza Beler (61), Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı (40) taşla öldürüp parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koydu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Rıza Beler'in savcılıktaki ifadesi ise kan dondurdu.

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...

İstanbul Bahçelievler'de, birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı (40) taşla öldürüp parçaladıktan sonra buzdolabına koyan Rıza Beler(61)'in savcılıktaki ifadesinde pişman olmadığını belirterek, "Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dediği öğrenildi.

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...

PARÇALARA AYIRIP POŞETLERE KOYDU

Bahçelievler'deki evinde Rıza Beler, tartıştığı Tulyaganova'yı taşla öldürüp kollarını gövdesinden ayırdı, kestiği parçaları da çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini bulurken Rıza Beler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Beler'in, savcıya verdiği ifadede pişman olmadığını belirterek, "Cinayette kullandığım taşı olaydan 3 ay önce balkonun kapısına koymuştum.

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...

"TARTIŞMIŞTIK, BANA KIZIP BAĞIRIYORDU"

Umıda ile zaman zaman tartışıyorduk ne olur ne olmaz diye taşı koydum. Olaydan bir gün önce çektiğim krediyle ilgili tartışmıştık, eve haciz gelecekti bunun için bana kızıp, bağırıyordu" dediği kaydedildi.

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...

"Daha sonra o gidip uzandı" diyen Beler, "Ben de taşı alıp 5 defa kafasına vurdum. Bana 'Seni seviyorum aşkım ne olur yapma' diyordu. Sonra boğazını sıktım, hala sesi geliyordu.

SON DAKİKA