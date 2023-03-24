Birlikte yaşadığı kadını öldürüp parçalara ayırdı! Kan donduran cinayette korkunç ifade: Keşke bu ayda yapmasaydım...

"TARTIŞMIŞTIK, BANA KIZIP BAĞIRIYORDU"

Umıda ile zaman zaman tartışıyorduk ne olur ne olmaz diye taşı koydum. Olaydan bir gün önce çektiğim krediyle ilgili tartışmıştık, eve haciz gelecekti bunun için bana kızıp, bağırıyordu" dediği kaydedildi.