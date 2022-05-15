Haberler Yaşam Kripto para piyasası toparlanmaya çalışıyor! Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi?

Giriş Tarihi: 15.05.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 12:17

Kripto para piyasası toparlanmaya çalışıyor! Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi?

Bitcoin geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı ile son bir yılın en düşük seviyesini görerek adeta çakıldı. Kripto para yatırımcılarını korkutan depremin ardından her gün Bitcoin kaç dolar, kaç TL? soruları yanıt arıyor. Terra Luna coin düşüşü ile başlayan çöküş sürecinde dip görüldü. Sabit coin UST ve Luna coin tahmin edilemez bir oranda düşerken Bitcoin de piyasadan nasibini aldı. Peki, Bitcoin kaç dolar, kaç TL? Bitcoin ne kadar, daha düşer mi? İşte 15 Mayıs bugün kripto para son dakika piyasa verileri…