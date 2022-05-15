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Haberler Yaşam Kripto para piyasası toparlanmaya çalışıyor! Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi?
Giriş Tarihi: 15.05.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 12:17

Kripto para piyasası toparlanmaya çalışıyor! Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi?

Bitcoin geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı ile son bir yılın en düşük seviyesini görerek adeta çakıldı. Kripto para yatırımcılarını korkutan depremin ardından her gün Bitcoin kaç dolar, kaç TL? soruları yanıt arıyor. Terra Luna coin düşüşü ile başlayan çöküş sürecinde dip görüldü. Sabit coin UST ve Luna coin tahmin edilemez bir oranda düşerken Bitcoin de piyasadan nasibini aldı. Peki, Bitcoin kaç dolar, kaç TL? Bitcoin ne kadar, daha düşer mi? İşte 15 Mayıs bugün kripto para son dakika piyasa verileri…

Kripto para piyasası toparlanmaya çalışıyor! Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi?

Kripto para piyasası Bitcoin'deki düşüş ardından toparlanmaya çalışıyor. İlk çöküşün ardından kısmen toparlanan piyasada gerilim devam ediyor. Terra Luna coin başta olmak üzere stablecoinlerin dengesizliği sonucu yapılan tepki hamleleri, Bitcoin ve kripto paralarda büyük çöküşe neden oldu. Çöküşün ardından Bitcoin ne kadar? sorusu gündemden düşmüyor. Yatırımcılar kripto paralar ne zaman yükselir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi? İşte anlık verilerle detaylar…

Kripto para piyasası toparlanmaya çalışıyor! Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi?

BITCOİN NE KADAR DÜŞTÜ?

2021 Kasım ayı itibarıyla 69 bin dolar seviyesine çıkarak tarihinin en yüksek oranını gören Bitcoin aşağı yönlü yaşadığı kırılma ile yarı yarıya düşüş göstererek 32 bin doların altını gördü.

Toparlanacağı beklenen kripto parada beklenen olmadı ve 12 Mayıs günü Bitcoin 27 bin doların altına indi. Ciddi bir düşüş yaşayan Bitcoin adeta çakıldı

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Kripto para piyasası toparlanmaya çalışıyor! Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi?

BTC yanı sıra dünyanın ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum da geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla düşüş yaşadı.

Kripto para piyasası toparlanmaya çalışıyor! Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi?

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

15 Mayıs bugün de düşük seviyede ilerleyen Bitcoin sabah saatlerinden bu yana 29 bin 576 dolar seviyesinde ilerliyor.

Kripto para piyasası toparlanmaya çalışıyor! Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bitcoin ne kadar düştü, daha düşer mi?

BİTCOİN KAÇ TL?

Doların yanı sıra diğer para birimlerinde de yatırımcılara hayal kırıklığı yaratan Bitcoin bugün sabah saatleri itibarıyla 457 bin 835 TL seviyesinde.

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