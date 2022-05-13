Haberler Yaşam Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

Giriş Tarihi: 13.05.2022 18:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 18:25

Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

Bitcoin son 1 yılın en düşük seviyesini gördü. 28 binlere kadar inen Bitcoin'in bu düşüşü, kripto para yatırımcılarını korkutuyor. Son bir yılın en büyük çöküşlerinden biri, iki gün önce Terra Luna'da yaşandı. Sabit coin UST ve Luna, inanılmaz seviyede düşerken bundan Bitcoin de nasibini aldı. Kripto Para piyasasındaki bu dikey aşağı iniş, FED'in faiz artırması ve enflasyon rakamlarıyla da alakalı. Yatırımcılar da Bitcoin ne zamana kadar düşer sorusunu yöneltiyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte detaylar…