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Haberler Yaşam Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 18:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 18:25

Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

Bitcoin son 1 yılın en düşük seviyesini gördü. 28 binlere kadar inen Bitcoin'in bu düşüşü, kripto para yatırımcılarını korkutuyor. Son bir yılın en büyük çöküşlerinden biri, iki gün önce Terra Luna'da yaşandı. Sabit coin UST ve Luna, inanılmaz seviyede düşerken bundan Bitcoin de nasibini aldı. Kripto Para piyasasındaki bu dikey aşağı iniş, FED'in faiz artırması ve enflasyon rakamlarıyla da alakalı. Yatırımcılar da Bitcoin ne zamana kadar düşer sorusunu yöneltiyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte detaylar…

Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

Bitcoin'deki düşüş devam ediyor. Kendini az bir şekilde toparlamış gözükse de bunun çok yanıltıcı olduğunu bilmek gerek. Piyasada korku yaratımı ve stable coinlerin dengesizliği sonucu yapılan tepki hamleleri, Bitcoin ve kripto paralarda büyük çöküşe neden oldu. Bunun yanında kripto paralardaki kötü yönetimler de bu çöküşü yaratmış durumda. Yatırımcılar da bu kripto paralar ne zaman yükselir sorusunu soruyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? İşte detaylar…

Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel hisse senedi piyasalarında düşüş hakim. Bitcoin her ne kadar merkez bankalarından ve büyük şirketlerden bağımsız olmaya çalışsa da hala tam otonoma sahip değil. Küresel ekonomideki enflasyon artışı sonucu Bitcoin'de düşüş gerçekleşti.

Aynı zamanda ABD merkez bankası FED'in faiz arttırması sonucu kripto paralarda düşüş gerçekleşti. Merkez Bankası dolar basımını azalttığı için aralık ayında ciddi düşüş yaşanmıştı.

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Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

Terra ağının kripto parası LUNA 1 günde yüzde 97 düşerken panik Bitcoin'e de nüksetti. Luna Foundation Guard, UST sabit coininin değerini 1 dolara yükseltmek için yaklaşık 1 milyar değerinde Bitcoin satınca, Bitcoin'in değeri düştü. UST kullanan borsalarda işlemler aksaklığa uğradı, LUNA hızlı şekilde düştü. Yüzde 100 oranında değer kaybettiği biliniyor.

Bir hafta önce 96 dolar olan Luna'da şu an 1 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

BITCON DAHA NE KADAR DÜŞECEK?

Bitcoin'in 28 bin altına inmesi için panik satışlarının yaşanması bekleniyordu. Bu yaşanmadı ve Bitcoin az da olsa yükselebildi. Bitcoin buradan 32 – 33 bin seviyesine yükselebilir beklentisi gerçekleşti. Lakin bu seviye hala Bitcoin için yeterli bir seviye değil. Bir süre daha Bitcoin'in 30 – 35 arasında kalması bekleniyor.

Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

BITCOIN KAÇ DOLAR?

28 bine indikten sonra şu an Bitcoin 30 bin 487 dolardan satılmakta.

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