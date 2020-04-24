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Bitlis ve Muş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Muş ve Bitlis'te sahur ve iftar saati kaçta?
Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar huzur ve mutluluk duyuyor. Öte yandan konu ile ilgili pek çok konu detayları ile birlikte araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bitlis ve Muş imsakiye ile iftar saatleri de belli oldu. Buna göre; Bitlis ve Muş'ta sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2020 Muş ve Bitlis imsakiye ile iftar vakti!
Giriş Tarihi: 24.04.2020
16:59
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
16:59
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