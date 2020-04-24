Bitlis ve Muş imsakiye ile iftar vakti! 2020 Muş ve Bitlis'te sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte il il imsakiye saatleri de merak edilmeye başlandı. Bugün ilk iftar yapılacak olmanın huzuru yaşanıyor. Dün gece Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Vatandaşlar yaşadıkları ilin imsakiye saatlerini araştırmaya başladılar. Bitlis ve Muş imsakiye saatleri de merak ediliyor. Muş ve Bitlis'te iftara ne kadar, kaç saat kaldı? 2020 Bitlis ve Muş sahur ve iftar saati kaç?

İşte yanıtı!