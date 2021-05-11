BMW'nin eski modeli sınırları zorladı! Ustalar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

BMW yine sessizliğe gömüldü. Geçtiğimiz mart ayında 2022 model BMW i4 tanıtıldı. Bu duyurudan sonra Alman otomotiv devi kenara çekildi ve kendini gizledi. Ünlü markanın bu sene başka elektrikli araçlar tanıtacağını biliyoruz. Fakat son dedikodulara göre resmi duyurular beklenenden daha önce gerçekleşebilir. Diğer yandan eski kasa bir BMW otomobilin değişimi sosyal medyaya damga vurdu.