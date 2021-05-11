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Haberler Yaşam BMW'nin eski modeli sınırları zorladı! Ustalar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 16:30

'nin eski modeli sınırları zorladı! Ustalar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

yeni araçlarıyla olduğu kadar eski araçlarıyla da isminden söz ettiriyor. markasının geçmişte çıkardığı bazı modeller popülerliğini koruyor, hatta bazıları ikon haline gelmiş durumda. BMW'nin eski modellerinden bazıları yenilenip, tekrar yollara geri dönüyor. Böylesi yenileme çalışmaları dünyanın dört bir yanında yapılıyor. Bir tanesi de ülkemizde gerçekleşti. BMW marka eski arabasını yenilemek isteyen bir kişi aracını Türk ustaların eline bıraktı. Sonuç ise şaşkınlık yaşattı.

BMW'nin eski modeli sınırları zorladı! Ustalar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

yine sessizliğe gömüldü. Geçtiğimiz mart ayında 2022 model BMW i4 tanıtıldı. Bu duyurudan sonra otomotiv devi kenara çekildi ve kendini gizledi. Ünlü markanın bu sene başka elektrikli araçlar tanıtacağını biliyoruz. Fakat son dedikodulara göre resmi duyurular beklenenden daha önce gerçekleşebilir. Diğer yandan eski kasa bir BMW otomobilin değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

BMW'nin eski modeli sınırları zorladı! Ustalar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!

marka otomobilini yenilemek isteyen adam bunun için ustalara başvurdu. Otomobilini teslim ettikten bir müddet sonra ise gelip gördüğünde gözlerine inanamadı. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüştü. İşte Türk ustaların elinden muhteşem bir çalışma!

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BMW'nin eski modeli sınırları zorladı! Ustalar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!
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BMW'nin eski modeli sınırları zorladı! Ustalar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!
BMW'nin eski modeli sınırları zorladı! Ustalar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!
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