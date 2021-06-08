HaberlerYaşamBMW'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 18:12Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 18:18
BMW'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!
BMW hareketli günler yaşıyor. Alman otomotiv devi kısa süre içinde yeni modellerini tanıtmıştı. Sanayi kaynaklarının iddialarına göre BMW yaz döneminde iki elektrikli araç daha duyuracak. Diğer yandan Bavyeralı üretici tanıtım ve duyurular konusunda eskisinden daha hızlı hareket ediyor. Bunlar konuşulurken, BMW'nin gizlediği yeni bir modelinin Çin'de görüldüğü belirtildi. Fakat çok geçmeden aslında ortada yeni bir BMW modelinin olmadığı anlaşıldı. İşin gerçeği bakın neymiş...