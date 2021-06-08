BMW'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!

Araçların karşılaştırıldığı fotoğraflar Car News China tarafından bir garajda görüntülendi. Araçlar arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekti. H9 genel olarak daha yüksek ve daha büyük gözüken bir otomobil olarak öne çıktı. Hongqi H9'un farlarının LED aydınlatma ile ızgaranın etrafından dolaştığı ve matris farlara bağlandığı görülüyor. Bu da kopya otomobilin orijinalinden daha iyi bir görüntüye sahip olduğunu düşünenlerin ortaya çıkmasına ön ayak oldu.