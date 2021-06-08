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Haberler Yaşam BMW'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 18:18

'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!

hareketli günler yaşıyor. otomotiv devi kısa süre içinde yeni modellerini tanıtmıştı. Sanayi kaynaklarının iddialarına göre BMW yaz döneminde iki elektrikli araç daha duyuracak. Diğer yandan Bavyeralı üretici tanıtım ve duyurular konusunda eskisinden daha hızlı hareket ediyor. Bunlar konuşulurken, BMW'nin gizlediği yeni bir modelinin 'de görüldüğü belirtildi. Fakat çok geçmeden aslında ortada yeni bir BMW modelinin olmadığı anlaşıldı. İşin gerçeği bakın neymiş...

BMW'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!

Bugüne kadar Çinli şirketlerin çeşitli ürünlerin ve cihazların taklitlerini yaptığını görmüştük. Hatta bazı ürünler piyasaya çıkmadan önce Çinlilerin yaptığı kopyalar satışa çıkabiliyor. Mesela Apple veya Samsung'un yeni bir telefonu tanıtılmadan önce sızıntılarla taklit edilen yapımı telefonlarla ilgili haberlere denk gelmişsinizdir.

BMW'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!

Çinliler kopyalama işini daha ileri götürdü. Sadece elektronik eşyalar veya ürünler değil, otomobiller bile kopyalandı. Örnek olarak Lamborghini Urus'un kopya Çinli modeli var. Son olarak 'de 7 Serisi'nin benzeri Hongqi H9 ortaya çıktı. Fakat işin ilginç yanı Hongqi H9, BMW 7 Serisi'nden bile daha büyük ızgaraya sahip.

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BMW'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!

Hongqi H9 lüks sedan, yakın zamanda Halk Cumhuriyeti'nde satışa çıktı. 7 Serisi ile büyük benzerlik gösteren araç, orijinalinin daha kaslı bir hali olarak göze çarpıyor. Aracın ön ızgarası kaputa kadar yükseliyor.

BMW'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!

İki otomobilin yanyana geldiği görüntülerde ise iki ızgara arasındaki farklar ortaya çıkıyor. ızgarası daha geniş olsa da Hongqi daha yüksek ızgarasıyla öne çıkıyor. Çinli aracın ön ızgarası kaputun üstüne kadar uzanmasıyla dikkat çekiyor.

BMW'nin sır gibi sakladığı yeni aracı sandılar! İşin gerçeği ise farklı çıktı!

Araçların karşılaştırıldığı fotoğraflar Car News China tarafından bir garajda görüntülendi. Araçlar arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekti. H9 genel olarak daha yüksek ve daha büyük gözüken bir otomobil olarak öne çıktı. Hongqi H9'un farlarının LED aydınlatma ile ızgaranın etrafından dolaştığı ve matris farlara bağlandığı görülüyor. Bu da kopya otomobilin orijinalinden daha iyi bir görüntüye sahip olduğunu düşünenlerin ortaya çıkmasına ön ayak oldu.

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