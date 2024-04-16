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Böbrek ağrısıyla gitti yapılan teşhisle şaşkına döndü!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
14:08
Böbrek ağrısıyla gitti yapılan teşhisle şaşkına döndü!
Antalya'nın Alanya ilçesinde böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Şükrü Genç (48), bağ dokusundan kaynaklanan ve nadir görülen bir kanser türü olan sarkom hastalığına yakalandığını öğrendi. Dünyada nadir görülen bir damar bozukluğuna da sahip Genç, karnın sol tarafını dolduran 8 kilogram ağırlığındaki tümörden İzmir'de yapılan operasyonla kurtuldu. Ameliyattan sonra 70 kilodan 55 kiloya düştüğünü söyleyen Genç, "Kocaman bir karnım vardı. Gebe bir kadın gibiydim. Ben ilk başta kilo aldığımı sanıyordum, umursamadım. Ağrılar başlayınca hastaneye gittim. Başarılı bir operasyon geçirdim. Hayatta olmamın sebebi doktorlarım. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.