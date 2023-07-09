Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor

Yaz aylarıyla birlikte orman yangını haberleri peş peşe gelmeye başladı. Muğla Bodrum'da Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki ağaçlık alanda saat 14.00 sıralarında ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir arazide bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı belirtilen tiny house'lara sıçradı. Dumanı fark edenler, hemen itfaiye ve orman ekiplerini aradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopterinin sevk edildiği açıklandı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek sağladı. 15 sorti yapan helikopter yangının yayılmasını engellerken, karadan ise ekipler tiny house'ları söndürmek için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi dumandan zehirlenirken, alevlere teslim olan 4 tiny house ise küle döndü. Yoğun çabanın ardından yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.