Haberler Yaşam Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor

Giriş Tarihi: 09.07.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 16:32

Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor

Muğla Bodrum'da ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen alevler, tiny house'lara sıçradı. İtfaiye ile 1 yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesi devam ediyor.