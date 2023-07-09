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Haberler Yaşam Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor
Giriş Tarihi: 09.07.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 16:32

Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor

Muğla Bodrum'da ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen alevler, tiny house'lara sıçradı. İtfaiye ile 1 yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor

Yaz aylarıyla birlikte orman yangını haberleri peş peşe gelmeye başladı.

Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor

Muğla Bodrum'da Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki ağaçlık alanda saat 14.00 sıralarında ağaçlık alanda yangın çıktı.

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Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor

Kısa sürede büyüyen alevler, bir arazide bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı belirtilen tiny house'lara sıçradı.

Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor

Dumanı fark edenler, hemen itfaiye ve orman ekiplerini aradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopterinin sevk edildiği açıklandı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek sağladı.

Bodrum’da yangın: Ekipler müdahale ediyor

15 sorti yapan helikopter yangının yayılmasını engellerken, karadan ise ekipler tiny house'ları söndürmek için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

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