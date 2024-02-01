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Boğaz midyesi için ‘yemeyin’ uyarısı: İçinde o maddeye rastlandı!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
12:21
Boğaz midyesi için ‘yemeyin’ uyarısı: İçinde o maddeye rastlandı!
İstanbul Boğazı'ndan çıkarılan 30 farklı midye incelemeye alındı. Yüzde 73'ünde mikroplastiğe rastlandı. Uzman isim uyardı: Boğaz midyesi yemeyin. Mikroplastik; DNA hasarına yol açıyor, karaciğerde lipit metabolizmasını bozuyor, böbrek dokusuna zarar veriyor, testosteron düzeyini düşürüyor!