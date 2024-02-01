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Haberler Yaşam Boğaz midyesi için ‘yemeyin’ uyarısı: İçinde o maddeye rastlandı!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 12:21

Boğaz midyesi için ‘yemeyin’ uyarısı: İçinde o maddeye rastlandı!

İstanbul Boğazı'ndan çıkarılan 30 farklı midye incelemeye alındı. Yüzde 73'ünde mikroplastiğe rastlandı. Uzman isim uyardı: Boğaz midyesi yemeyin. Mikroplastik; DNA hasarına yol açıyor, karaciğerde lipit metabolizmasını bozuyor, böbrek dokusuna zarar veriyor, testosteron düzeyini düşürüyor!

DHA
Boğaz midyesi için ‘yemeyin’ uyarısı: İçinde o maddeye rastlandı!

İstanbul Sarıyer'den çıkarılan midyeler incelemeye alındı. 30 farklı midye numunesinin yüzde 73'ünde mikroplastiğe rastlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar vatandaşları uyardı. Midyenin güvenilir noktalarda tüketilmesini öneren uzmanlar, mümkün durumda; sanayileşme ve kentleşmenin daha az olduğu denizlerden temin edilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Boğaz midyesi için ‘yemeyin’ uyarısı: İçinde o maddeye rastlandı!

Çalışmayla ilgili bilgi veren Dr.Öğretim Üyesi Ayla Ünver Alçay, "Doktora öğrencim Faruk Galyon bu çalışmayı gerçekleştirdi. Rumelikavağı'ndan, Sarıyer ve limandan işlem yapılmamış midye numuneleri alındı ve numuneler 30 gruba ayrıldı. Bu gruplarda mikroplastik olup olmadığı araştırıldı.

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Boğaz midyesi için ‘yemeyin’ uyarısı: İçinde o maddeye rastlandı!

Bu 30 grup numunenin 22 tanesinde yani yüzde 73 gibi yüksek bir oranda İstanbul Boğazı'ndan elde edilen midyelerde mikroplastik varlığını belirlemiş olduk. Bu midyelerin ve mikroplastiklerin; mikroskobik görüntülerini de elde ederek uluslararası bir dergide yayınladık.

Boğaz midyesi için ‘yemeyin’ uyarısı: İçinde o maddeye rastlandı!

Daha önce başka bir Türk araştırmacının yine 2020 yılında yaptığı bir çalışma var. Midye dolmayla ilgili yaptığı bir araştırmada midye dolmada mikroplastik belirlemişlerdi. Yani midye dolmada da varlığını biliyoruz. Mikroplastikler de tabi çok değişik kaynaklardan gıdalara bulaşabiliyorlar.

Boğaz midyesi için ‘yemeyin’ uyarısı: İçinde o maddeye rastlandı!

Her şeyden önce midyenin üretildiği ortam, deniz suyunun temiz olması gerekiyor. Temiz sulardan elde edilmesi gerekiyor. Bizim deniz kirliliğimiz arttıkça buradan elde edilen midyeler de tabi ki yüksek miktarda mikroplastik içerebiliyorlar. Onun dışında yine işleme esnasında; üretim esnasında hijyenik şartlara uyulmazsa oralarda da yine plastik kontaminasyonları ve diğer mikrobiyal kontaminasyonlar gerçekleşebiliyor. Üretim yeri bilinmeyen, son kullanma tarihi bilinmeyen ve uygun olmayan şartlarda. satılan midyeleri kesinlikle tüketmemek lazım ve buna karşı da tabi ki önlemler almak gerekiyor.

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