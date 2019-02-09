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Boğaz turunda büyük şok

Boğazda korkunç ... Boğazı'nda tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 16:24
Boğaz turunda büyük şok

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi, Ortaköy açıklarına geldiğinde teknedeki yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı.

Boğaz turunda büyük şok

Olayı haber alıp kısa sürede bölgeye ulaşan Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri su üstündeki kişiyi bota çıkardı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Umur Zamanoğlu denizden çıkarılan kişiye ilk müdahalede bulundu. Kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı.

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Boğaz turunda büyük şok

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları kişiyi ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ortaköy iskelesine çekilen tur teknesindeki turist yolcular burada indirildi.

Boğaz turunda büyük şok

Turistlerin olayın şokunu atlatamadığı görüldü. Denize düşen kişinin Türk olduğu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Boğaz turunda büyük şok
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Boğaz turunda büyük şok
Boğaz turunda büyük şok
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