Boğaz turunda büyük şok

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi, Ortaköy açıklarına geldiğinde teknedeki yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı.