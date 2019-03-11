Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü

Otopsisi tamamlanan Kerse'nin cenazesi eşi Burcu Kerse'ye verildi. Cenazenin kendilerine verilmesini isteyen Kerse'nin annesi ve kardeşleri sinir krizleri geçirerek Burcu Kerse'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Anne Kerse cenazeyi kendi almak için gelini Burcu Kerse'ye "Oğlumu bana verin" diye yakardı. Burcu Kerse, "Evde çocukları da bekliyor baba diye ağlıyorlar babamı istiyorum getirin diyorlar" dedi.