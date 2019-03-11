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Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü

'da 50 gün önce Seyhan Nehri'ne düşen Yunus Emre Kerse'nin cesedi bulundu. Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kerse'nin cenazesi eşine verilince, aileler arasında gerginlik yaşandı.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 15:58
Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü

21 Ocak Pazartesi günü Seyhan Nehri'ne düştüğü bildirilen Yunus Emre Kerse (31) yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü

Kerse'nin cansız bedeni 50 gün sonra Karataş ilçesi sınırlarından geçen Seyhan Nehri'nde bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Morgu'na getirildi. Kerse'nin annesi ve kardeşleri Adli Tıp Kurumu morgu önünde sinir krizleri geçirdi.

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Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü

"SEYHAN NEHRİ'Nİ ARATTIRDIK ABİME ULAŞAMADIK"

Yunus Emre Kerse'nin kardeşi Orhan Kerse, "Seyhan Nehri'ni arattırdık abime ulaşamadık. Abimin 3 tane çocuğu var intihar ettiğini düşünmüyorum" dedi.

Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü

Otopsisi tamamlanan Kerse'nin cenazesi eşi Burcu Kerse'ye verildi. Cenazenin kendilerine verilmesini isteyen Kerse'nin annesi ve kardeşleri sinir krizleri geçirerek Burcu Kerse'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Anne Kerse cenazeyi kendi almak için gelini Burcu Kerse'ye "Oğlumu bana verin" diye yakardı. Burcu Kerse, "Evde çocukları da bekliyor baba diye ağlıyorlar babamı istiyorum getirin diyorlar" dedi.

Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü

Burcu Kerse'nin cenazeyi kendinin defnetmek istediğini söylemesi üzerine anne Kerse sinir krizi geçirip bayıldı.

Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü

Yunus Emre Kerse'nin cenazesi defnedilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Boğulan gencin cenazesi aileyi birbirine düşürdü
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