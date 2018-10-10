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'da geyik kurtarma operasyonu

Hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen yaklaşık 350 kilogram ağırlığındaki kızıl geyik, itfaiye ve ekipleri tarafından kurtarıldı

Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 11:03
Bolu'da geyik kurtarma operasyonu

'nun Seben ilçesinde, hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen yaklaşık 350 kilogram ağırlığındaki kızıl geyik, ekipler tarafından kurtarılarak tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Bolu'da geyik kurtarma operasyonu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeltikderesi köyü yakınlarındaki hidroelektrik santrali görevlileri, güvenlik kamerasını incelerken santralin yükleme havuzunun bulunduğu bölgede bir geyik olduğunu gördü.

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Bolu'da geyik kurtarma operasyonu

Santral yetkilileri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 350 kilogram ağırlığındaki kızıl geyiği kurtarmak için Bolu Belediyesi İtfaiyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü () ekiplerinden yardım istedi.

Bolu'da geyik kurtarma operasyonu

İtfaiye ve ekipleri, bölgeye gelerek yaklaşık 7 metre derinliğindeki içinde su bulunmayan havuzdan geyiği kurtarmak için çalışma başlattı.

Bolu'da geyik kurtarma operasyonu

GEYİK İĞNEYLE UYUŞTURULDU

Kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğu yerden kurtulmak isterken ayaklarından yaralanan geyiği, Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu iğne ile bayılttı.

Bolu'da geyik kurtarma operasyonu

Ekipler tarafından halatla bağlanan geyik, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha sonra veteriner tarafından tedavisi yapılan geyik, uyuşturucu iğnenin etkisini kaybetmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bolu'da geyik kurtarma operasyonu
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