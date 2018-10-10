Bolu'da geyik kurtarma operasyonu

Santral yetkilileri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 350 kilogram ağırlığındaki kızıl geyiği kurtarmak için Bolu Belediyesi İtfaiyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.