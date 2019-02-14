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'da zincirleme kara yolunu kapattı

- yolunun en kritik geçiş noktası olan 'da meydana gelen zincirleme , ulaşımın iki yönlü olarak kapanmasına neden oldu.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 14.02.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 22:02
Bolu'da zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

'da meydana gelen zincirleme nedeniyle D-750 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Bolu'da zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

Alınan bilgiye göre, eski yolu olarak bilinen kara yolunun Kalender Piknik Alanı mevkisinde, ilk belirlemelere göre 10'dan fazla tır ve otomobilin karıştığı zincirleme meydana geldi.

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Bolu'da zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Ayrıca 'dan takviye ambulans talep edildi.

Bolu'da zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

Araçlardan çıkarılan bazı yaralılar Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

sonrası yönü ulaşıma kapanan kara yolunun istikameti de araçları olay yerinden kaldırmak için gelen vinçlerin çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bolu'da zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı
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Bolu'da zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı
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