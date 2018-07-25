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lerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Giriş Tarihi: 25.07.2018 12:53
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lerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

lerin gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşüt eğitimi göz doldurdu.

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lerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, rutin eğitimleri kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde paraşüt atlayışları gerçekleştirdi.

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lerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

ler, atlayış öncesi paraşütlerini ve malzemelerini hazırladı. Son kontrollerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini taşıyan uçak havalandı.

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lerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Uçağın, hedeflenen irtifayı kazanmasının ardından ler, teker teker uçaktan ayrıldı. Tam teçhizatlı yapılan paraşüt atlayışları sadece gündüz değil, gece de devam etti.

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lerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

ler paraşüt eğitimlerini başarıyla tamamladı.

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lerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
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lerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler
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