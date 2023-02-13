Borsa açık mı kapalı mı sorusu haftanın ilk gününde borsada yatırımı bulunan yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi sonrasında volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri yaşandı. Bu nedenle Borsa İstanbul'ın kapatılması yönünde karar alındı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber borsa hisselerinde yatırımı olan kişiler, Borsa İstanbul ne zaman açılacak, açıldı mı sorularına yanıt arıyor. Peki, Bugün borsa açık mı kapalı mı, kaç gün kapalı kalacak? İşte, Borsa İstanbul son durum ve gelişmeler.