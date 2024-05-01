Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Çorum'da dün gece tüyler ürperten bir olay yaşandı. Murat Cankal, 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu'nun evinin önüne gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra misafirlikten dönen Emine Sungurlu ve eşi Fatih Sungurlu ile Murat Cankal arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Çiftin misafirliğe gittiği komşusu Ramazan Balaban ve eşi Şerife Balaban sesleri duyup dışarı çıkarak tarafları ayırmak istedi.