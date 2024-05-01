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Haberler Yaşam Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 13:21

Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kan donduran olay Çorum'un İskilip ilçesinde yaşandı. Murat Cankal (42), 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu'nun (42) eşi Fatih Sungurlu (45) ile kavgayı ayırmaya çalışan onun komşusu Ramazan (50) ve Şerife Balaban (52) çiftini bıçakladı. Sungurlu ile Şerife Balaban yaşamını yitirdi, Ramazan Balaban ise ağır yaralandı.

DHA
Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Çorum'da dün gece tüyler ürperten bir olay yaşandı. Murat Cankal, 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu'nun evinin önüne gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra misafirlikten dönen Emine Sungurlu ve eşi Fatih Sungurlu ile Murat Cankal arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Çiftin misafirliğe gittiği komşusu Ramazan Balaban ve eşi Şerife Balaban sesleri duyup dışarı çıkarak tarafları ayırmak istedi.

Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Bu sırada Murat Cankal, belindeki bıçağı çıkarıp, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini bıçakladı. Emine Sungurlu ise kaçtı.

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Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fatih Sungurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yaralanan Ramazan ve Şerife Balaban çifti ise yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Şerife Balaban da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Ramazan Balaban ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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