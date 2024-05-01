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Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
13:21
Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kan donduran olay Çorum'un İskilip ilçesinde yaşandı. Murat Cankal (42), 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu'nun (42) eşi Fatih Sungurlu (45) ile kavgayı ayırmaya çalışan onun komşusu Ramazan (50) ve Şerife Balaban (52) çiftini bıçakladı. Sungurlu ile Şerife Balaban yaşamını yitirdi, Ramazan Balaban ise ağır yaralandı.