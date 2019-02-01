Boşanma aşamasındaki kocasının iş yerini yaktı

"SENİN ARABANI, EVİNİ VE TÜM MAL VARLIĞINI ALACAĞIM"
Dün de Nurşen B. eşi Sefa B. ile telefonda konuşurken tartışmaya başlayıp "Senin arabanı, evini tüm mal varlığını alacağım seni beş parasız bırakacağım" diyerek telefonu kapattı. Genç kadın otomobil ile daha sonra da eşinin Turhan Cemal Beriker Bulvarı D 400 karayolundaki iş yerine gelerek elindeki benzin bidonundaki benzini iş yerindeki ahşap malzemelerin üzerine döküp çakmağı çakarak yakıp otomobiliyle kaçtı. Bu sırada iş yerinde bulunan çalışanlar hemen yangına müdahale ederek yangın tüpleri ile kısa sürede söndürdü. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından bir kadın çalışan polisi arayarak haber verdi.