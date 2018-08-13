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Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)

Bu bilgiler sizin hiç tahmin etmediğiniz zamanlarda işinize yarayabilir. İşte ...

Giriş Tarihi: 13.08.2018 20:27 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 20:43
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Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Aracınız suyun içinde yavaş yavaş batar. Hızlı bir şekilde suya gömülmesi imkansızdır. Motor bölümü ağır basacağı için öne doğru suyun altına girecektir. Bu batma süresi 1 ila 1.5 dakika sürebilir.
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Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Suya battıktan sonra emniyet kemerinizi çözün. Daha sonrasında kapı kilitlerini açın. Suyun içerisinde rahat hareket edebilmek için pantalon, ceket ve ayakkabılarınızı çıkarın. Vaktiniz yoksa bunlarla uğraşarak zaman kaybetmeyin.
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Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Yan camlar basınç sebebiyle açılmayabilir. Bu sebepten dolayı kaçış yolunuzu açabilmek için sivri bir cisim bulun. Burada cam kırma çekiçleri fazlasıyla işe yarayacaktır. Bu kırma işlemini yan camlarda deneyin. Ön cam için bu uygulama çok işe yaramayacaktır. Tüm bu işlemlerin ardından aracınızı hızlı bir şekilde terkedin.
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Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Eğer hiçbir şey yapamaz ve daha derin bir yerde kalırsanız aracın iç basıncı ile dış basıncının eşitlenmesini bekleyin.
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Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Tüm bu işlemlerin ardından aracınızı hızlı bir şekilde terkedin.
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Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Eğer hiçbir şey yapamaz ve daha derin bir yerde kalırsanız aracın iç basıncı ile dış basıncının eşitlenmesini bekleyin.
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Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Bu bilgiler hayat kurtarıyor (Batan arabadan nasıl çıkılır?)
Bunun için nefesinizi iyi tutabiliyor olmalısınız. İç ve dış basınç eşit olduğunda otomobilinizin kapıları rahat bir şekilde açılacaktır.
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