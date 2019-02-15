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  • Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Kimi zaman öyle şeyler vardır ki her zaman elimizin altında olmasına rağmen, ne işe yaradığına hiç dikkat etmeyiz. Ancak o bilgiler bazen oldukça önemli olabilir. Bu bilgileri birçok kişi bilmezken bilen sayısı ise oldukça azdır. Örnek vermek gerekise, sıcak suyun soğuk sudan daha ağır olduğunu biliyor muydunuz? veya karıncaların hiç uyumadığını... Bu gibi yüz binlerce ufak arasında aslında her gün elimizin altında olan ancak hiç dikkat etmediğimiz oldukça önemli bilgiler bulunmaktadır. Her araçta silecekleri çalıştırken kullandığınız düğmenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte günlük hayatta işinize yaratacak çok ilginç bilgiler...

Giriş Tarihi: 15.02.2019 20:31
Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.

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Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Karıncalar uyumaz...

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...
Sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.
Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Dünyada çıkan savaşların çoğu doğal kaynakları ele geçirme amacı nedeniyle çıkmaktadır.

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