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  • Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Öyle bir işe yarıyor ki...

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Öyle bir işe yarıyor ki...

Kimi zaman öyle şeyler vardır ki her zaman elimizin altında olmasına rağmen, ne işe yaradığına hiç dikkat etmeyiz. Ancak o bilgiler bazen oldukça önemli olabilir. Bu bilgileri birçok kişi bilmezken bilen sayısı ise oldukça azdır. Örnek vermek gerekise, sıcak suyun soğuk sudan daha ağır olduğunu biliyor muydunuz? veya karıncaların hiç uyumadığını... Bu gibi yüz binlerce ufak arasında aslında her gün elimizin altında olan ancak hiç dikkat etmediğimiz oldukça önemli bilgiler bulunmaktadır. Her araçta silecekleri çalıştırken kullandığınız düğmenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte günlük hayatta işinize yaratacak çok ilginç bilgiler...

Giriş Tarihi: 07.01.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 11:05
Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Öyle bir işe yarıyor ki...

Araçlarda sileceklerin üzerindeki düğmelerin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Birçok kişinin hemen her gün elinin altında olmasına rağmen hiç dikkat etmediği bu oldukça fazla işe yarıyor ki... İşte gündelik hayatımızda da elimizin altında olan, atladığımız veya hayatımızı kolaylaştıracak o ilginç bilgiler...

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Öyle bir işe yarıyor ki...

Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.

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Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Öyle bir işe yarıyor ki...

Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Öyle bir işe yarıyor ki...

Karıncalar uyumaz...

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Öyle bir işe yarıyor ki...

Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Öyle bir işe yarıyor ki...

Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.

Bu bilgiyi daha önce duydunuz mu? Öyle bir işe yarıyor ki...


Sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.

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