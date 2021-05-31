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Haberler Yaşam Bu çiçeği koparan yandı! 160 bin lira cezası var
Giriş Tarihi: 31.05.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:24

Bu çiçeği koparan yandı! 160 bin lira cezası var

'nun doğal güzellikleriyle ünlü 'nda yetişen nilüfer çiçeklerini koparanlara, 160 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

Bu çiçeği koparan yandı! 160 bin lira cezası var

Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.

Bu çiçeği koparan yandı! 160 bin lira cezası var

Görevliler, nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.

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Bu çiçeği koparan yandı! 160 bin lira cezası var

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanununa göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor.

Bu çiçeği koparan yandı! 160 bin lira cezası var

Bu nedenle bir gölden nilüfer koparan kişiye, türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Bu çiçeği koparan yandı! 160 bin lira cezası var
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