Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 460 lira!

'SPİL DAĞI, MANİSA LALESİNİN ANAVATANI'



Doğa tutkunu Hüsamettin Edebali (50), "Doğayı seviyorum. Zaman zaman Spil Dağı, Yuntdağ ve Bozdağ bölgesindeki yürüyüş alanlarına çıkıyorum. Spil Dağı'nın en büyük özelliklerinden biri dünyada Manisa lalesi olarak bilinen lalenin anavatanı olması. Nisan ayının sonu, mayıs ayının başı gibi yetişmektedir. Yağmurların ardından, güneşin açmasıyla birlikte rengini göstermeye başlar. Manisa'yı, Manisa yapan en büyük özellik Manisa lalesi diyebiliriz. Şu an memnunuz hem lalelerin fotoğrafını çekebilme hem de temiz bir hava alma şansını yakaladık" diye konuştu.



