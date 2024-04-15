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Haberler Yaşam Bu da oldu! Bu kafede kahveleri anne sütüyle hazırlıyorlar...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 17:01

Bu da oldu! Bu kafede kahveleri anne sütüyle hazırlıyorlar...

Gün geçmiyor ki bir gariplik daha yaşanmasın… Rusya'nın Perm kentindeki bir kafe, akıl almaz bir ilke imza atarak menüsüne anne sütü katkılı latte eklemeyi planladığını duyurduktan sonra büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişinin akıl almaz duruma verdiği tepkiyle yetkililer de hemen harekete geçti..

Bu da oldu! Bu kafede kahveleri anne sütüyle hazırlıyorlar...

Perm merkezli kafe zincirinde, latte ve cappuccino gibi kahve ürünlerinin içeriğinde gerçek insan sütü kullanma niyetini açıkladıktan sonra internette en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Bu da oldu! Bu kafede kahveleri anne sütüyle hazırlıyorlar...

Tartışmanın fitilini ateşleyen ise yeni malzemenin reklamını yapan posterlerin asılmasıydı. İnsanlar fotoğrafların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı ve çok geçmeden kahve dükkanının sahibi Maxim Kobelev, kafelerinin özel eczane sınıfı torbalarda saklanan gerçek anne sütünü kullanacağını iddia eden bir tanıtım videosu yayınladı.

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Bu da oldu! Bu kafede kahveleri anne sütüyle hazırlıyorlar...

Kafenin anne sütü tedarikçisi olan genç bir anne videoda, "Geçenlerde doğum iznine çıktım ve çok fazla anne sütüne ihtiyaç olduğunu gördüm. Bende ise çok var," diyor videoda. "Eşime kendi sütümle kahve bile yaptım, çok beğendi."

Bu da oldu! Bu kafede kahveleri anne sütüyle hazırlıyorlar...

Hatta Kobelev, potansiyel müşterilere anne sütü veren annelerin tamamının, ürünün güvenli tüketimini sağlamak için teste tabi tutulduğuna dair güvence verirken, başlangıçta sadece yaklaşık 40-45 adet anne sütü içeren içeceklerin servis edileceğini, Yıl sonuna kadar üretimi yaklaşık 1.000 ürüne çıkarmayı planlandığını sözlerine ekledi.

Bu da oldu! Bu kafede kahveleri anne sütüyle hazırlıyorlar...

Tanıtım videosunun sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından insanlar tüm bunların bir aldatmaca olup olmadığını ve Rusya'nın gıda güvenliği otoritesinin neden olaya karışmadığını merak etmeye başladı.

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