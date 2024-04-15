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Bu da oldu! Bu kafede kahveleri anne sütüyle hazırlıyorlar...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
17:01
Bu da oldu! Bu kafede kahveleri anne sütüyle hazırlıyorlar...
Gün geçmiyor ki bir gariplik daha yaşanmasın… Rusya'nın Perm kentindeki bir kafe, akıl almaz bir ilke imza atarak menüsüne anne sütü katkılı latte eklemeyi planladığını duyurduktan sonra büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişinin akıl almaz duruma verdiği tepkiyle yetkililer de hemen harekete geçti..