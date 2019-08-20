Haberler

Galeri

Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…

Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…

Şehir hayatında her ne kadar istenilen hizmet ve servislere kolay erişim imkanı bulunsa da insanlar bazen şehrin bunaltıcı havasından kaçmak istiyor. Pek az kişi kalıcı olarak şehirden uzaklaşma cesaretini gösteriyor. Şimdi öğreneceğiniz ilginç olay ise tam da bu cesarete örnek! Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile çok düşük bir maliyetle doğanın ortasında şahane bir ev yaptı. Evin tamamlanmasının ardından sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 16:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





