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  • Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…

Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…

Şehir hayatında her ne kadar istenilen hizmet ve servislere kolay erişim imkanı bulunsa da insanlar bazen şehrin bunaltıcı havasından kaçmak istiyor. Pek az kişi kalıcı olarak şehirden uzaklaşma cesaretini gösteriyor. Şimdi öğreneceğiniz ilginç olay ise tam da bu cesarete örnek! Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile çok düşük bir maliyetle doğanın ortasında şahane bir ev yaptı. Evin tamamlanmasının ardından sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 16:50
Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…

Şehrin kaosundan kurtulmak için kendilerini doğaya vurdular...

Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…

Ailece kaçıp doğada buldukları yere sadece 1.500 lira maliyetle yaşayacakları ve görenlerin imrendiği bir ev yaptılar...

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Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…

İlk olarak toprağı kazmayla işe başlayan aile doğada kolay bulunan materyallerden kendilerine yeni bir ev inşa etmek için harekete geçtiler.

Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…

İnsan kalabalığından kaçıp toprak, çamur ve ağaç dallarından doğada geceleri kendilerine yıldızları rahatça seyredebilmek için yaşam alanı inşa ettiler

Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve ve küçük kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev...

Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…
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Bu fiyata bu ev! Şehir hayatından sıkılınca 1500 TL'ye ev yaptılar…
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