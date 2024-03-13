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Haberler Yaşam Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi viral oldu! Milyonlarca kez izlendi
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:50

Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi viral oldu! Milyonlarca kez izlendi

Az sonra göreceğiniz fotoğraflarda sıra dışı bir balık tutma yöntemi göreneceksiniz. Kendi balık tuttma tekniğini geliştiren bir genç, balık tutma konusunda çağ atladı. Peki bu teknikle balık nasıl tutulur? İşte ip, plastik şişe ve kürdan kullanarak balıkları bir bir 'ağına' düşüren vatandaşın ilginç buluşu...

Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi viral oldu! Milyonlarca kez izlendi

Bulduğu balık tutma yöntemiyle herkesi şaşkına çevirdi. Birkaç basit aletle kolay balık tutmak istemez misiniz?

Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi viral oldu! Milyonlarca kez izlendi

İşte bu yöntem tam size göre. Sadece pet şişe, kürdan ve ip kullanarak çok basit balık tutabilirsiniz..

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Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi viral oldu! Milyonlarca kez izlendi

İşte en kolay balık tutma yöntemi...

Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi viral oldu! Milyonlarca kez izlendi
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Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi viral oldu! Milyonlarca kez izlendi
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