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Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi viral oldu! Milyonlarca kez izlendi
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:50
Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi viral oldu! Milyonlarca kez izlendi
Az sonra göreceğiniz fotoğraflarda sıra dışı bir balık tutma yöntemi göreneceksiniz. Kendi balık tuttma tekniğini geliştiren bir genç, balık tutma konusunda çağ atladı. Peki bu teknikle balık nasıl tutulur? İşte ip, plastik şişe ve kürdan kullanarak balıkları bir bir 'ağına' düşüren vatandaşın ilginç buluşu...