Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...

Bu haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu bağlamda, vatandaşların yanıtını büyük bir merakla gerçekleştirdiği '19 Nisan BİM aktüel kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusu da cevabına kavuştu. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılan aktüel kataloğunda teknoloji ürünleri dikkat çekerken, oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor. Bu haftanın en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Red Dead Redemption 2 hediyeli 500 GB PS4 durumunda.

İşte, BİM 19 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğu...