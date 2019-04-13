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  • Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...

Bu hafta BİM kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...

Bu haftaya ilişkin belli oldu. Bu bağlamda, vatandaşların yanıtını büyük bir merakla gerçekleştirdiği '19 Nisan BİM aktüel kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusu da cevabına kavuştu. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılan aktüel kataloğunda teknoloji ürünleri dikkat çekerken, oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor. Bu haftanın en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Red Dead Redemption 2 hediyeli 500 GB PS4 durumunda.

İşte, BİM 19 Nisan Cuma kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.04.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 21:27
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...

BİM, 19 Nisan Cuma kataloğu açıklandı. Haftanın kataloğunda çeşitli ürünler bulunurken, bunlara sahip olmak vatandaşlar 19 Nisan Cuma günü en yakın markete gidebilirler. Haberimizi aşağıya doğru kaydırarak BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilir, kataloğu tam hali ile görebilirsiniz.

19 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...
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Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler ön planda! 19 Nisan BİM kataloğu TAM LİSTE halinde...
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