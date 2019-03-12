Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Yeni haftaya ilişkin aktüel kataloğunda da her zaman olduğu gibi çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler bulunurken vatandaşların yüzü gülecek. Haftanın öne çıkan ürünü ise hiç şüphesiz VESTEL Venüs akıllı cep telefonu olarak dikkat çekiyor. Bunun yanında, ŞOK aktüel ürünler listesi ile mutfak ekonomisine yönelik elektrikli ızgara ve elektrikli semaver satın alabiliriniz. Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak yurttaşlar ise, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Tam listeyi sizler için derledik.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 19 MART