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  • Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK listesinde neler var?

Yeni haftanın merakla beklenen ŞOK listesi belli oldu. Müşterilerine onlarca çeşit ürünü cazip fiyatlarla ulaştıran ŞOK marketler zinciri, bu haftanın kataloğunu açıkladı. Aktüel listesinde her zaman olduğu gibi dev fırsatlar bulunurken VESTEL marka cep telefonu ile bahçe ürünleri öne çıkanlar arasında dikkat çekiyor. fırsatlarından yararlanmak için, 13-19 Mart tarihleri arasında size en yakın ŞOK markete giderek beğendiklerinizi satın alabilirsiniz.

İşte, bu haftanın ŞOK kataloğu listesi!

Giriş Tarihi: 12.03.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 15:47
Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı ŞOK kataloğu açıklandı. Yeni haftaya ilişkin aktüel kataloğunda da her zaman olduğu gibi çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler bulunurken vatandaşların yüzü gülecek. Haftanın öne çıkan ürünü ise hiç şüphesiz VESTEL Venüs akıllı cep telefonu olarak dikkat çekiyor. Bunun yanında, ŞOK aktüel ürünler listesi ile mutfak ekonomisine yönelik elektrikli ızgara ve elektrikli semaver satın alabiliriniz. Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak yurttaşlar ise, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Tam listeyi sizler için derledik.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 19 MART

Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

SAYFAYI AŞAĞIYA DOĞRU KAYDIRARAK BU HAFTAYA İLİŞKİN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNE ULAŞABİLİR, CAZİP FİYATLARI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

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Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
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Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
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