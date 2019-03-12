Bu haftanın ŞOK kataloğunda kaçırılmaması gereken fırsatlar! 19 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Yeni haftanın merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. Müşterilerine onlarca çeşit ürünü cazip fiyatlarla ulaştıran ŞOK marketler zinciri, bu haftanın kataloğunu açıkladı. Aktüel listesinde her zaman olduğu gibi dev fırsatlar bulunurken VESTEL marka cep telefonu ile bahçe ürünleri öne çıkanlar arasında dikkat çekiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlarından yararlanmak için, 13-19 Mart tarihleri arasında size en yakın ŞOK markete giderek beğendiklerinizi satın alabilirsiniz.
İşte, bu haftanın ŞOK kataloğu listesi!