Bu Huawei telefonlar HarmonyOS güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Bilindiği üzere Huawei, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında ağır yara aldı. Pekin merkezli teknoloji devi yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve Google başta olmak üzere bazı isimlerle iş birliğini sonlandırmıştı. Android lisansı iptal edilen Huawei, bu yüzden alternatif yollara girmiş ve kendi işletim sistemi HarmonyOS'yi geliştirmişti.