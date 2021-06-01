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Haberler Yaşam Bu Huawei telefonlar HarmonyOS güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir
Giriş Tarihi: 01.06.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 16:40

Bu telefonlar güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir haberde 'nin kendi işletim sistemi 'yi 2 Haziran'da tanıtacağı ileri sürülmüştü. Şimdi yeni bir gelişme daha var, HarmonyOS güncellemesini alacak ilk Huawei telefonlar belli oldu. İşte güncellenecek Huawei modelleri...

Bu Huawei telefonlar HarmonyOS güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Bilindiği üzere , ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında ağır yara aldı. Pekin merkezli teknoloji devi yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve Google başta olmak üzere bazı isimlerle iş birliğini sonlandırmıştı. Android lisansı iptal edilen Huawei, bu yüzden alternatif yollara girmiş ve kendi işletim sistemi 'yi geliştirmişti.

Bu Huawei telefonlar HarmonyOS güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Uzun zaman boyunca test edilen için artık final zamanı diyebiliriz. Bir süreden beridir HarmonyOS'nin 2 Haziran'da tanıtılacağı ileri sürülüyordu. Şimdi bu iddianın üstüne HarmonyOS 2.0 güncellemesini alacak olan telefonlar listesi eklendi.

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Bu Huawei telefonlar HarmonyOS güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yer alan sızıntı bilgilere göre 2.0 güncellemesini Mate 40 ve P40 serisi alacak.

Bu Huawei telefonlar HarmonyOS güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Tam olarak liste şu şekilde:

-Mate 40
-Mate 40 Pro
-Mate 40 Pro+
-Mate 40 RS
-Mate X2
-P40
-P40 Pro
-P40 Pro+
-Nova 8
-Nova 8 pro
-MatePad Pro

Bu Huawei telefonlar HarmonyOS güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Liste şimdilik sınırlı. 'nin önümüzdeki aylar içinde 2.0 güncellemesini kademeli olarak diğer telefonları için de çıkaracağı belirtiliyor.

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