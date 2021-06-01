HaberlerYaşamBu Huawei telefonlar HarmonyOS güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir
Giriş Tarihi: 01.06.2021 16:39Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 16:40
Bu Huawei telefonlar HarmonyOS güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir haberde Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS'yi 2 Haziran'da tanıtacağı ileri sürülmüştü. Şimdi yeni bir gelişme daha var, HarmonyOS güncellemesini alacak ilk Huawei telefonlar belli oldu. İşte güncellenecek Huawei modelleri...