Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tuvaletin işletmecisi Cesur Kartal, "Tuvalet herkesin ihtiyacı. Tuvalette hijyen çok mühim. Biz farklı bir konseptte hizmet vermek istedik. İşin esprisine kaçtık. Müşterilerimizle diyalog kurmak istedik ve böyle bur durum ortaya çıktı.