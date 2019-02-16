Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 12:18
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tarihi surlarda bulunan bir kafe tuvalet ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar aldıkları hizmetten sonra not yazıp duvara yapıştırmadan tuvaletten çıkmıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tuvalette ünlülerin fotoğrafları bulunurken, ilginç sosyal mesajlar da var. Tuvalette kadınlar için saç düzleştirici, makyaj malzemesi ve saç kurutma makinesi de mevcut.

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Benzerlerinden farklı bir konseptte hizmet veren tuvalete vatandaşlar ihtiyaç gidermek için değil meraktan görmek için giriyor.

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Kafenin içinde bulunan tuvalet kafeden çok müşteri çekiyor. Tuvalete giriş ücreti ise bir lira 40 kuruş.

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tuvaletten çıkanlar aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kağıda döküp duvara asıyor. Tuvalete girenler notları okumaktan dışarı çıkamıyor.

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tuvaletin işletmecisi Cesur Kartal, "Tuvalet herkesin ihtiyacı. Tuvalette hijyen çok mühim. Biz farklı bir konseptte hizmet vermek istedik. İşin esprisine kaçtık. Müşterilerimizle diyalog kurmak istedik ve böyle bur durum ortaya çıktı.

BİZE ULAŞIN