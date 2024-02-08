Haberler
Yaşam
Bu kan grubuna sahip olanlar adeta dahi oluyorlar! İşte en zeki kişilerin kan grubu...
Giriş Tarihi: 08.02.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
08:59
Bu kan grubuna sahip olanlar adeta dahi oluyorlar! İşte en zeki kişilerin kan grubu...
Japon kültüründe, her kan grubunun belirli bir kişiliğe ve yakınlığa sahip olduğuna inanılır. Bu nedenle birisine kan grubunu sormaları veya birinin kan grubunu kişiliğine göre tahmin etmeye çalışmaları yaygındır. Konu kan grupları olduğunda kişilik özellikleri kadar yetenekleri de gruplandırılır. İşte en zeki olanların kan grubu…