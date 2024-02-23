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Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Risk %82 daha fazla... Araştırma sonucu açıklandı
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
10:45
Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Risk %82 daha fazla... Araştırma sonucu açıklandı
İlerleyen bir nörodejeneratif hastalık olan demans, özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülmektedir. Bu rahatsızlık, kişilerin günlük yaşamını ve aktivitelerini etkileyecek derecede düşünme, hatırlama ve muhakeme gibi bilişsel işlevlerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Bilim insanları, dünya genelinde en fazla ölüme yol açan hastalıklar arasında yedinci sırada bulunan bu hastalığa çare bulmak için araştırmalarını sürdürmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda demans riski üzerinde kan grubunun da önemli bir etken olduğu keşfedildi. İşte sonuçları şaşırtan o araştırma...