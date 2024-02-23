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Haberler Yaşam Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Risk %82 daha fazla... Araştırma sonucu açıklandı
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:45

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Risk %82 daha fazla... Araştırma sonucu açıklandı

İlerleyen bir nörodejeneratif hastalık olan demans, özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülmektedir. Bu rahatsızlık, kişilerin günlük yaşamını ve aktivitelerini etkileyecek derecede düşünme, hatırlama ve muhakeme gibi bilişsel işlevlerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Bilim insanları, dünya genelinde en fazla ölüme yol açan hastalıklar arasında yedinci sırada bulunan bu hastalığa çare bulmak için araştırmalarını sürdürmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda demans riski üzerinde kan grubunun da önemli bir etken olduğu keşfedildi. İşte sonuçları şaşırtan o araştırma...

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Risk %82 daha fazla... Araştırma sonucu açıklandı

Demans, Alzheimer da dahil olmak üzere hafızayı ve beyni etkileyen bir dizi hastalık için kullanılan ortak bir isimdir. Halk arasında bunama olarak da bilinen demans, günlük yaşamı ve aktiviteleri etkileyecek derecede düşünme, hatırlama, dil ve muhakeme yeteneğinin kaybolmasına neden olmaktadır. Özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülen bu rahatsızlık ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma sonucu ile bazı insanların daha büyük bir risk altında olduğu kanıtlandı. O araştırma, demans hastalığının bazı kan grupları üzerinde daha çok görüldüğünü ortaya koydu. İşte bunamaya daha yatkın olan o kan grubu...

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Risk %82 daha fazla... Araştırma sonucu açıklandı

Uzmanlar, demans hastalığı üzerinde hız kesmeden araştırmalar yapmaya devam ediyor.

Kişilerin demans riskine yakalanma oranındaki değişiklikleri tespit etmek için yapılan çalışmalarda her geçen gün farklı bir sonuca ulaşılıyor.

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Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Risk %82 daha fazla... Araştırma sonucu açıklandı

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bazı kan gruplarına sahip kişilerde Alzheimer ve Demans riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. İşte, riski neredeyse iki katına çıkaran kan grubu.

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Risk %82 daha fazla... Araştırma sonucu açıklandı

İŞTE EN YÜKSEK RİSKE SAHİP KAN GRUBU!

Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazladır olduğunu tespit etti.

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! Risk %82 daha fazla... Araştırma sonucu açıklandı

Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı Mary Cushman, "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi" dedi.

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