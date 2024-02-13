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Haberler Yaşam Bu kasabada telefon kullanmak yasaklandı! Sebebini duyan inanamıyor
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:31

Bu kasabada telefon kullanmak yasaklandı! Sebebini duyan inanamıyor

Bir Fransız köyü, halka açık yerlerde akıllı telefonların kullanımına karşı savaş açtı. Paris'in güneyinde bulunan Seine-et-Marne'daki Seine-Porte'deki köyde yaşayanlar, mobil cihazlara yönelik kısıtlamaların bir parçası olarak artık halka açık yerlerde akıllı telefonlarını kullanamayacaklar.

Bu kasabada telefon kullanmak yasaklandı! Sebebini duyan inanamıyor

Yeni kurallar, köy sınırları içindeki herkesin aynı anda yürümesini ve telefonunda bakmasını, ayrıca restoranlarda, kafelerde, mağazalarda yemek yerken ve yerel parklarda banklarda otururken akıllı telefonlarında vakit geçirmesini yasaklıyor.

Bu kasabada telefon kullanmak yasaklandı! Sebebini duyan inanamıyor

Yasak, okul kapılarının dışında bekleyen ebeveynleri de kapsıyor.

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Bu kasabada telefon kullanmak yasaklandı! Sebebini duyan inanamıyor

Nüfusu 2 binin altında olan köy, geçtiğimiz hafta referandum kapsamında sandık başına gitti. Referandum gününde yaklaşık 277 kişi oy kullandı ve yüzde 54'ü yeni teknoloji karşıtı önlemler lehine oy kullandı.

Bu kasabada telefon kullanmak yasaklandı! Sebebini duyan inanamıyor

Üzerinde kırmızı bir çizgi bulunan bir akıllı telefonu gösteren tabelalar artık köy kuaförleri de dahil olmak üzere yerel mağaza ve hizmetlerin vitrinlerinde görülebiliyor.

Bu kasabada telefon kullanmak yasaklandı! Sebebini duyan inanamıyor

Konuyla ilgili gazeteye konuşan, bölgede yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Ludivine şunları söyledi: "Ben kesinlikle bu fikri destekliyorum."

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