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Bu kasabada telefon kullanmak yasaklandı! Sebebini duyan inanamıyor
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:31
Bu kasabada telefon kullanmak yasaklandı! Sebebini duyan inanamıyor
Bir Fransız köyü, halka açık yerlerde akıllı telefonların kullanımına karşı savaş açtı. Paris'in güneyinde bulunan Seine-et-Marne'daki Seine-Porte'deki köyde yaşayanlar, mobil cihazlara yönelik kısıtlamaların bir parçası olarak artık halka açık yerlerde akıllı telefonlarını kullanamayacaklar.