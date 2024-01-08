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Haberler Yaşam Bu köyde doğanlar doktor oluyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 13:08

Bu köyde doğanlar doktor oluyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!

Sivas'ın 350 nüfuslu Kolluca Köyü, 120 doktor ile Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü oldu. Sivas merkeze bağlı Kolluca Köyünde dünyaya gelen Cahit Gümüşer, 44 yıl önce annesinin isteği üzerine okuyup, köyden çıkan ilk doktor oldu. Gümüşer'in ardından, diğer aileler de, "Benim çocuğumun ne eksiği var" diyerek çocuklarını tıp okumaya teşvik etti...

Bu köyde doğanlar doktor oluyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!

Kolluca Köyü'nde 4 çocuğun daha doktor olmasıyla, ailelerin çocuklarına sürekli komşularının çocuklarını örnek göstermesi domino etkisi yaptı.

Bu köyde doğanlar doktor oluyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!

Böylece 350 nüfuslu Kolluca'dan, o günden bu yana 120 doktor çıktı. 100'ün üzerinde de tıp fakültesi öğrencisi var. Türkiye'nin dört bir yanında, hatta ABD'de bile görev yapan Kollucalı doktorların sayısı her geçen yıl artıyor.

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Bu köyde doğanlar doktor oluyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!

İlk 5 kişinin köyün tüm çocuklarına örnek olduğunu belirten muhtar Mustafa Polat; "Köyde her ailede 3-5 doktor var. Mesela komşumuzun 4 oğlundan 3'ü doktor. Neredeyse doktor çıkmayan ev yok.

Bu köyde doğanlar doktor oluyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!

Bu da çocukların birbirini örnek alması ve ailelerin teşviki ile oldu. Yaz ayları geldi mi köyümüz 'DR' plakalı otomobillerle dolar taşar. Bu da bizi çok gururlandırır. Köyde şuanda 92 nüfusumuz var. Çoğu okuyup köyden ayrıldı" dedi.

Bu köyde doğanlar doktor oluyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!

Köylülerden Sadık Polat ise, Kayseri'de eskiden, ticarette başarılı olmayan çocuklar, 'bari okusun' diye okula gönderilirmiş.

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