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Bu köyde "erkeklere sokağa çıkma yasağı" uygulanıyor! Sebebine inanamayacaksınız...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
16:38
Bu köyde "erkeklere sokağa çıkma yasağı" uygulanıyor! Sebebine inanamayacaksınız...
Bursa'nın İnegöl'ün ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde geçmişte de uygulanan ancak zamanla unutulan gelenek, 4 yıldır yeniden yapılmaya başlandı. Senenin bir günü rol, mekan değişimi ile kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında gönüllerince vakit geçirirken, erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bir öğrenci tarafından Kıraat-Anne ismiyle projeye dönüştürülen gelenek, TÜBİTAK'ın da ilgisini çekti. Dipsizgöl'ün ilginç geleneği önümüzdeki hafta Eskişehir'de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.