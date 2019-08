Bu mahallede kimse aç kalmıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşanan güzel bir gelenek sebebiyle, hemen her gün bir hayır düzenleniyor. Mahalle camiinde kılınan öğle namazından sonra vatandaşlara yemek ikram ediliyor. Muhtar, hayır yapmak isteyenlere her türlü desteği verdiklerini belirtirken mahalle camisinin imamı da bu güzel hayır geleneklerinin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu söylüyor.