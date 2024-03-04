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Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 13:18

Bu mesaja dikkat: Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL kazandınız deyip…

Dolandırıcılar, şimdi de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kullandı. Muhtar adaylarının sosyal medya hesaplarını taklit ederek vatandaşlara 'Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL yardım veriliyor 3 ay boyunca, muhtarlığımız aracılığıyla aldınız mı' mesajı yolladı. Gönderilen mesaja inanan vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, tüm hesabı boşalttı!

İHA
Bu mesaja dikkat: Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL kazandınız deyip…

Kastamonu'da 31 Mart Mahalle İdareler Seçimleri yaklaşırken muhtarların sosyal medya hesapları kopyalanarak dolandırıcılık olaylarında da artış yaşandı. Kastamonu'da Saraçlar Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Yapan ile Beyçelebi Mahallesi Muhtarı Rıfat Cozuroğlu'nun sosyal medya hesabını kopyalayarak taklit bir hesap açan dolandırıcılar, mahallelerde yaşayan vatandaşlara bu hesaplardan "Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL yardım veriliyor 3 ay boyunca, muhtarlığımız aracılığıyla aldınız mı" şeklinde mesaj gönderdi.

Bu mesaja dikkat: Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL kazandınız deyip…

HESABI BOŞALTILACAKTI… OĞLU KURTARDI!

Dolandırıcılar 'destek' yalanıyla ağlarına düşürdükleri vatandaşların bilgilerini alarak banka hesaplarındaki paraları çekmeye çalıştı. Dolandırıcıların ağına düşen bir vatandaş 9 bin TL dolandırılırken, bir şahsı dolandırılmaktan durumu anlayan oğlu kurtardı.

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Bu mesaja dikkat: Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL kazandınız deyip…

Dolandırılan vatandaşların kendilerine haber vermesi üzerine Yapan ve Cozuroğlu, sosyal medya hesabının kopyalandığını ve gelen mesajlara itibar edilmemesi konusunda duyuruda bulundu.

Bu mesaja dikkat: Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL kazandınız deyip…

"9 BİN TL'Yİ ÇEKMİŞLER"

Dolandırıcılık olayının olduğunu mahalle sakinlerinin bilgi vermesi üzerine öğrendiğini kaydeden Muhtar Yapan, "Sabah saatlerinde dostlarım bana mesaj atmaya başladı, 'Facebook hesabın kopyalanmış, onunla bir ilgilenir misin' diye. Girip baktığımda kopyalandığını gördüm. Vatandaş, 4 bin 500 lira gibi bir parayı dağıttığımızdan bahsetmiş.

Bu mesaja dikkat: Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL kazandınız deyip…

Tabii ki bizim tarafımızdan böyle bir durum yok. Hemen engelledik, hesabı şikayet ettik. Tekrar sosyal medyada paylaşım yaptık. Ondan sonra sosyal medyadan yazan ya da arayan çok fazla kişi oldu. Bu arkadaşlarımızı uyardık, engellemelerinden ve şikayet etmelerinden bahsettim. Mahallemizden bir şahsın bu yazışmalar neticesinde kart bilgilerini verdiği ve 9 bin lira gibi bir parayı çektiklerini öğrendim" dedi.

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