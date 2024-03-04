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Bu mesaja dikkat: Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL kazandınız deyip…
Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
13:18
Bu mesaja dikkat: Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL kazandınız deyip…
Dolandırıcılar, şimdi de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kullandı. Muhtar adaylarının sosyal medya hesaplarını taklit ederek vatandaşlara 'Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL yardım veriliyor 3 ay boyunca, muhtarlığımız aracılığıyla aldınız mı' mesajı yolladı. Gönderilen mesaja inanan vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, tüm hesabı boşalttı!