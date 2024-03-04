Bu mesaja dikkat: Devlet destek paketinden 4 bin 500 TL kazandınız deyip…

Tabii ki bizim tarafımızdan böyle bir durum yok. Hemen engelledik, hesabı şikayet ettik. Tekrar sosyal medyada paylaşım yaptık. Ondan sonra sosyal medyadan yazan ya da arayan çok fazla kişi oldu. Bu arkadaşlarımızı uyardık, engellemelerinden ve şikayet etmelerinden bahsettim. Mahallemizden bir şahsın bu yazışmalar neticesinde kart bilgilerini verdiği ve 9 bin lira gibi bir parayı çektiklerini öğrendim" dedi.