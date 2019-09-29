Bu model Mercedes'in bile aklına gelmedi! Rus mühendis...

Eski araçların yenilenmesine televizyonda, internette ve hatta belki çevrenizde bile denk gelmişsinizdir. Birçok örneği mevcut. Ancak bazı kişiler ise işi biraz daha ileri götürüp, aracı yenilemekle kalmıyor, hatta farklı bir modele çeviriyor. Rus bir mühendis de böyle bir işe imza attı. Mühendis uzun zamandır Mercedes marka bir araç kullanıyordu. Arabasında yenileme yapmak istedi, ancak bu fikrini değiştirdi ve aracını bambaşka bir modele çevirdi. Mercedes'in son halini görenler ise şaşkına döndü!