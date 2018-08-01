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Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!

Giriş Tarihi: 01.08.2018 21:16 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 21:17
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Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!
Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!

Şarj kablonuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız çok basit bir şey yapmanız gerekiyor!

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Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!
Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!

Şarj kablonuzun ucunun çabucak kırılmasını istemiyorsanız tükenmez kalemde gördüğünüz yayları kabloya geçirin, bu büyük sorundan bedava kurtulun!

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Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!
Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!

Telefonunuzu tuvalet kağıdının rulosuyla birleştirdiğinizde stereo hoparlör elde edebilir, sesin gücünü daha da arttırabilirsiniz!

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Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!
Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!

Kola dolu pet şişeyi bir süre sallayıp ateşe dökerseniz ne olur?

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Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!
Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!

Suyun aksine ateşi saniyeler içinde tamamen söndürebilirsiniz!

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Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!
Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!

Kolayla yapabileceklerinizin sınırı yok! Aynı zamanda arabaların farını da yine bir dokunuşta parlatabiliyor, ilk günkü gibi oluyor!

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Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!
Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!

Sakızı bir şeyden ayırmak istiyorsanız da saniyeler için de kola bunu başarabiliyor!

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