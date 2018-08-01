Bu pratik çözümler hayatınızı kolaylaştıracak!

Şarj kablonuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız çok basit bir şey yapmanız gerekiyor! Şarj kablonuzun ucunun çabucak kırılmasını istemiyorsanız tükenmez kalemde gördüğünüz yayları kabloya geçirin, bu büyük sorundan bedava kurtulun! Telefonunuzu tuvalet kağıdının rulosuyla birleştirdiğinizde stereo hoparlör elde edebilir, sesin gücünü daha da arttırabilirsiniz! Kola dolu pet şişeyi bir süre sallayıp ateşe dökerseniz ne olur? Suyun aksine ateşi saniyeler içinde tamamen söndürebilirsiniz! Kolayla yapabileceklerinizin sınırı yok! Aynı zamanda arabaların farını da yine bir dokunuşta parlatabiliyor, ilk günkü gibi oluyor! Sakızı bir şeyden ayırmak istiyorsanız da saniyeler için de kola bunu başarabiliyor!