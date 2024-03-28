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Bu sapık tüm İzmir’de aranıyor: 12 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:58
Bu sapık tüm İzmir’de aranıyor: 12 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı!
İzmir'de 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kızı taciz eden Tahir Acı isimli sapık her yerde aranıyor. İddiaya göre, küçük kızı öptükten sonra silahla korkutarak 'Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm' diyerek tehdit eden Tahir Acı, ailenin şikayeti sonrası kayıplara karıştı.