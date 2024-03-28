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Haberler Yaşam Bu sapık tüm İzmir’de aranıyor: 12 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:58

Bu sapık tüm İzmir’de aranıyor: 12 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı!

İzmir'de 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kızı taciz eden Tahir Acı isimli sapık her yerde aranıyor. İddiaya göre, küçük kızı öptükten sonra silahla korkutarak 'Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm' diyerek tehdit eden Tahir Acı, ailenin şikayeti sonrası kayıplara karıştı.

Ceyhan TORLAK
Bu sapık tüm İzmir’de aranıyor: 12 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı!

İzmir'de yaşayan Tahir Acı, iddiaya göre ziyaret için gittiği evde o sırada yalnız olan 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kız kapıyı açtı. İ.N. annesi ile cep telefonundan görüntülü konuşurken karnının aç olduğunu öğrenince küçük kıza yemek söyledi.

Bu sapık tüm İzmir’de aranıyor: 12 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı!

Yemek bahanesiyle küçük kızın telefon numarasını da alan Acı, 'sen yemek yerken, ben de seni izleyeyim' diye görüntülü olarak İ.N.'yi aradı. İ.N. de Acı'nın 'film izleyeceğim' diyerek bu teklifi reddetti.

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Bu sapık tüm İzmir’de aranıyor: 12 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı!

İddiaya göre, Tahir Acı başka bir gün ise bir şeyler atıştıran İ.N. isimli küçük kızı dudağından öperek taciz ettikten sonra göğsünü ve kalçasını elledi.

Bu sapık tüm İzmir’de aranıyor: 12 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı!

Büyük bir şok yaşayan küçük kız ağlamaya başladı. Bunun üzerine Tahir Acı'nın belinden çıkardığı silahı küçük kıza doğrultarak, "Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm" dediği öne sürüldü.

Bu sapık tüm İzmir’de aranıyor: 12 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı!

Daha sonra İ.N.'ye 400 lira para bırakan Tahir Acı, özür diledikten sonra küçük kızın yanından ayrıldı.

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