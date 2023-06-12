Haberler Yaşam Bu tarz satılık araç ilanlarına sakın kanmayın: Kapora alıp dolandırıyorum!

Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:27

Bu tarz satılık araç ilanlarına sakın kanmayın: Kapora alıp dolandırıyorum!

İnternet sitesinde piyasa değeri 160 bin lira olan aracı 143 bin liraya gören Yunus D. araç sahibi ile iletişime geçti. "Talibi çok" diyerek acele ettirilen adam kaparo gönderdi, aracı almaya gittiğinde ise 190 bin lirası gasp edildi. Dolandırıldığını anlayan adamın şikayeti üzerine dolandırıcı suçunu itiraf etti. "Araçları ilana koyarken piyasanın altında miktar veririm. Araç almak isteyenlerden kapora alarak bu şekilde dolandırıcılık yapmaktayım" dedi. İlginç savunmasının ardından 10 yıl hapsi istendi.