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Haberler Yaşam Bu tarz satılık araç ilanlarına sakın kanmayın: Kapora alıp dolandırıyorum!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:27

Bu tarz satılık araç ilanlarına sakın kanmayın: Kapora alıp dolandırıyorum!

İnternet sitesinde piyasa değeri 160 bin lira olan aracı 143 bin liraya gören Yunus D. araç sahibi ile iletişime geçti. "Talibi çok" diyerek acele ettirilen adam kaparo gönderdi, aracı almaya gittiğinde ise 190 bin lirası gasp edildi. Dolandırıldığını anlayan adamın şikayeti üzerine dolandırıcı suçunu itiraf etti. "Araçları ilana koyarken piyasanın altında miktar veririm. Araç almak isteyenlerden kapora alarak bu şekilde dolandırıcılık yapmaktayım" dedi. İlginç savunmasının ardından 10 yıl hapsi istendi.

ARZU KAYA
Bu tarz satılık araç ilanlarına sakın kanmayın: Kapora alıp dolandırıyorum!

İnanılmaz olay geçen yıl Mayıs ayında İstanbul Ümraniye'de gerçekleşti. 31 yaşındaki Yunus D. ünlü bir internet satış sitesinden araç satın almak istedi istedi. Piyasa değeri 160 bin lira olan aracı 143 bin liraya görünce sahibi ile iletişime geçti. Telefonda kendisini Ercan olarak tanıtan kişi, aracın talibinin çok olduğunu söyleyince fırsatı kaçırmak istemeyen Yunus D., 200 lira kaparo gönderdi.

Bu tarz satılık araç ilanlarına sakın kanmayın: Kapora alıp dolandırıyorum!

"PARAYI VER YOKSA CANINI ALIRIZ"
Ertesi gün aracı Esenyurt'ta görmeye giden Yunus D. parasının bir kısmı hazır olmadığı için aracı alamadı ama aracın ekspertiz raporunu alıp ertesi gün parayı tamamladığında Ümraniye'de boş bir arsaya davet edildi.

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Bu tarz satılık araç ilanlarına sakın kanmayın: Kapora alıp dolandırıyorum!

Yanında fazladan borçla aldığı 190 bin lira da vardı. O sırada etrafını 4 kişilik bir ekip sardı. Kafasına silah dayanan Yunus D'ye "Parayı ver, yoksa canını alırız" denildi.

Bu tarz satılık araç ilanlarına sakın kanmayın: Kapora alıp dolandırıyorum!

Şoke olan adamın araç kiralama işlemlerine dair tüm mesaj geçmişi de silindi. Bir çanta dolusu parayı alan saldırganlar olay yerinden gitti. Yunus D. ise soluğu karakolda aldı.

Bu tarz satılık araç ilanlarına sakın kanmayın: Kapora alıp dolandırıyorum!

"DOLANDIRICILIK YAPIYORUM" İTİRAFI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında araç sahibin Ercan değil 20 yaşındaki Kerem E. olduğu belirlendi. İfadesi alınan dolandırıcı, suçunu itiraf etti.

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